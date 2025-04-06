Молодежь имеет разную мотивацию, чтобы идти в армию, но военными не рождаются - военными становятся.

Для каждого человека в разное время наступает момент принятия решения вступить в ряды Сил обороны Украины. Об этом начальник медицинского пункта 2 штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Денис Махно заявил в интервью на "Армия TV".

Он рассказал, что в его подразделении половина бойцов в возрасте до 25 лет и мобилизовались добровольно. Им не предлагали какие-то выгодные условия и не заманивали деньгами.

"Они в свой, хотя сознательный, но незначительный возраст, уже имели в своем сознании понятие о государственности, знали, что это такое, и как трудно она достается, и знали, что им нужно делать. Они не испугались и пришли к нам с самого начала", - рассказал Махно.

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Также он встречал много людей, которые присоединялись к бригаде позже, и во время разговоров сообщали, что хотели раньше прийти, но не решались.

"Возможно, просто для каждого из нас этот момент решимости разный. Для кого-то - это денежная мотивация. Кто-то, например, любит историю, и понимает, что сейчас пришло его время вступить в армию, показать, проявить себя. Для кого-то - это увлечение. Многие люди любят военное дело. А для кого-то - это путь карьерного роста", - подчеркнул Махно.

По его словам, военными не рождаются, а ими становятся.

"Как по мне, денежная мотивация, это самое малое, что может быть, чтобы меня смотивировали идти в армию", - сказал Махно.

В то же время, он сообщил, что сейчас приветствуется любая мотивация, чтобы идти в армию.

Отдельно, как сообщил Махно, у военных нет времени думать о глупостях, которыми занимаются гражданские относительно геополитических ситуаций, связанных с деятельностью президента США Дональда Трампа.

"Анализировать геополитику должны профессионалы, а воевать - все", - подчеркнул Махно.

В ОП выступили за "глубокие" изменения в мобилизации

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса считает, что в обществе относительно приобщения к армии существует много страхов и предубеждений, которые питаются из слухов или из дезинформации. Он убежден, что в обществе должен меняться ценностный подход к службе.

Палиса заявил, что граждане должны понимать необходимость такой службы, потому что реалий сегодняшнего дня не удастся избежать. Украина окружена агрессивным соседом с севера, востока и юга. И это долгосрочная реальность, в которой "придется жить нашим детям, внукам и правнукам".

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