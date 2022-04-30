В ООС предполагают, что у оккупантов "совсем тяжело" с беспилотниками, если они применили и "Орлан-10" от своего МЧС.

На Донбассе украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России.

Об этом сообщается на Facebook-странице операции Объединенных сил.

"В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают вражеские многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10", - говорится в сообщении.

В штабе ООС опубликовали фото одного из сбитых беспилотников, на котором видно, что он принадлежит МЧС РФ.

"Видно, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями", - добавили в ООС.

Ранее сообщалось, что украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10".