По словам Жданова, некоторые танки "должны помнить еще Хрущева".

Российские оккупанты не имеют по всей линии фронта преимущества 1:20 в технике, речь идет лишь об отдельных направлениях, к примеру - северодонецком.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

"Это не говорит о том, что у нас по всей линии фронта 1:20 техники. Нет, это на участках, где они пытаются прорвать нашу оборону. И одновременно эти 20 танков против нашего одного не идут в атаку - они идут волнами по несколько машин - 1:4, 1:5. Такое преимущество создают в ходе атак на наши позиции", - рассказал он.

Отдельно Жданов уточнил, какие РФ вынуждена использовать танки.

"Они даже отказались снимать с хранения Т-80 - это был самый современный на тот период советский танк. Он очень капризный - там вертолетный двигатель, а сам танк работает на авиационном газе - это очень дорого. Поэтому они пошли еще дальше и снимают Т-62, который прост, как трактор, в эксплуатации. Этими танками они попытаются создать численное преимущество, этими ударными "бронированными кулаками" и пехотой "забрасывать" наши позиции", - говорит он.

Танки Т-62, добавляет Жданов, "должны помнить еще Хрущева". Они были "глубокой модернизацией" Т-55, еще более старого танка. Далее был Т-64, который был прорывом в танкостроительной отрасли Советского Союза, но был слишком дорогим, поэтому его сняли с производства.

"У Т-62 фактически ходовая часть осталась почти такой же, как и Т-34, т. е. большие катки без поддерживающих на гусеницах. И в принципе, его внутренняя начинка тоже - там нет автомата заряжания (оно осуществляется вручную экипажем танка). Так что этот танк - это середина XX века, но их у них очень много", - рассказал он.

Примечательным фактом Жданов называет отсутствие в этих танках реактивной брони, они попросту "голые".

Интересно, по словам эксперта, что на этих танках нет реактивной брони:

"Поэтому поражение этих танков может эффективно производиться даже средствами советских времен, таких как РПГ-7. NLAW и Javelin - там вообще шансов [для танка] нет", - заверил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62 и реактивные системы залпового огня.