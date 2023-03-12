В полетном задании пилотов указан даже район заданных целей, подчеркнул Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские летчики, которые запускают ракеты по Украине, не смогут избежать ответственности за удары и разрушения инфраструктуры, заявив, что они не знали, куда били, поскольку координаты целей вводили не они. У пилотов все прописано в полетном задании.

"Они этого не могут сказать, потому что в полетном задании указывается все, включая и район целей, по которым они будут производить пуски. Почему это указывается? Потому что они должны точно выйти в район сброса или пуска ракет и лечь на правильный пуск", – объяснил Жданов во время эфира в YouTube.

По словам эксперта, в полетном задании рассчитано, откуда начинается маршрут и где он заканчивается.

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"Пилоты это все знают. Им это все доводится в полетном задании. Так что отмазаться не получится никак для этих летчиков. Будут нести они уголовную ответственность как военные преступники, потому что большинство объектов для крылатых ракет, процентов 90 объектов поражения для крылатых ракет – это гражданские объекты, не имеющие к военным никакого отношения", – резюмировал Жданов.

Война в Украине: роль авиации РФ

В первые дни полномасштабного вторжения в Украину российские боевые самолеты залетали вглубь украинских городов для атак по жилым домам и другим объектам. С течением времени украиснкая ПВО стала все чаще их сбивать. Поэтому, как отмечают специалисты, сейчас самолеты РФ не залетают вглубь Украины и даже редко пересекают линию фронта.

За более чем год полномасштабной войны в Украине уничтожили 304 российских самолета. Так, 8 марта в районе Бахмута украинские нацгвардейцы из ПЗРК "Перун" сбили вражеский Су-25.

Ранее в СМИ обсуждалась информация о том, что Россия стягивает к украинской границе большое количество авиации. Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк отметил, что речь идет об опрелененном количестве штурмовой авиации. Эти самолеты враг будет использовать на самых важных направлениях.

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