Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины призвало украинцев избегать пользования приложением Zello, которое создано российскими программистами.
Об этом сообщается на Facebook-странице Управления.
Отмечается, что приложение Zello, или так называемое социальное радио, получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей. Украинские активисты тысячами загружали Zello для координации своих действий во время Революции Достоинства. После победы Майдана популярность интернет-рации перешла из Киева на украинский восток.
"До недавнего времени украинцы считали Zello достаточно безопасным. Вместе с тем спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса. Благодаря такой идентификации приложение Zello стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
В связи с указанным в ВСУ просят избегать от пользования Zello, чтобы обезопасить себя.
"Помните: Zello подконтрольно врагу и используется им для поиска и борьбы с украинскими патриотами", - отмечается в сообщении.