Zello стал для оккупанта одним из каналов получения разведывательной информации.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины призвало украинцев избегать пользования приложением Zello, которое создано российскими программистами.

Об этом сообщается на Facebook-странице Управления.

Отмечается, что приложение Zello, или так называемое социальное радио, получило широкое распространение из-за возможности одновременной передачи голосовых сообщений большому количеству людей. Украинские активисты тысячами загружали Zello для координации своих действий во время Революции Достоинства. После победы Майдана популярность интернет-рации перешла из Киева на украинский восток.

"До недавнего времени украинцы считали Zello достаточно безопасным. Вместе с тем спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса. Благодаря такой идентификации приложение Zello стало одним из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

В связи с указанным в ВСУ просят избегать от пользования Zello, чтобы обезопасить себя.

"Помните: Zello подконтрольно врагу и используется им для поиска и борьбы с украинскими патриотами", - отмечается в сообщении.

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