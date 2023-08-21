В воскресенье Дания и Нидерланды объявили, что поставят Украине самолеты F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные поставки истребителей F-16 дают ему уверенность в том, что Украина может положить конец российскому вторжению.

Как сообщает Reuters, об этом он заявил в понедельник во время выступления в Дании.

"Сегодня мы уверены, что Россия проиграет эту войну", — сказал Зеленский тысячам людей, собравшихся у датского парламента, чтобы послушать его речь.

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F-16 для Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию с целью переговоров о передаче Украине истребителей F-16.

Так, стало известно, что Дания готова передать нашей стране 19 истребителей F-16, причем первые шесть уже к Новому году.

Нидерланды также передадут свои истребители, однако точное количество пока неизвестно. Всего у этой страны имеется 42 истребителя F-16.

В то же время, как заявлял советник министра обороны Украины Алексей Копытько, передача самих самолетов – это только половина дела.Необходимо предусмотреть еще наземную инфраструктуру, боеприпасы, обслуживание и ремонт.

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