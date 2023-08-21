Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные поставки истребителей F-16 дают ему уверенность в том, что Украина может положить конец российскому вторжению.
Как сообщает Reuters, об этом он заявил в понедельник во время выступления в Дании.
"Сегодня мы уверены, что Россия проиграет эту войну", — сказал Зеленский тысячам людей, собравшихся у датского парламента, чтобы послушать его речь.
F-16 для Украины - последние новости
Ранее президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию с целью переговоров о передаче Украине истребителей F-16.
Так, стало известно, что Дания готова передать нашей стране 19 истребителей F-16, причем первые шесть уже к Новому году.
Нидерланды также передадут свои истребители, однако точное количество пока неизвестно. Всего у этой страны имеется 42 истребителя F-16.
В то же время, как заявлял советник министра обороны Украины Алексей Копытько, передача самих самолетов – это только половина дела.Необходимо предусмотреть еще наземную инфраструктуру, боеприпасы, обслуживание и ремонт.