Президент был на передовых позициях нашей обороны на Днепропетровщине.

Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности вчерашнего визита в Днепропетровскую область.

Об этом он заявил в своем видеообращении по итогам 135-го дня полномасштабной войны, записанном во время возвращения из рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"Сегодня весь день работал на выезде – в Днепре и в области, в Кривом Роге. Был на передовых позициях нашей обороны на Днепропетровщине. Заслушал доклады командиров, поблагодарил от имени всех украинцев наших ребят и девушек, которые держат область. Вручил "Золотую Звезду" Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона. Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу. Очень сильный человек, чувствуется", - заявил глава государства.

Также, по словам Зеленского, он посетил в Днепре знаменитую больницу имени Мечникова, чтобы лично поблагодарить наших особых героям – всем врачам, медицинским сестрам, которые ежедневно и с 24 февраля, и с 2014 года спасают наших военных, гражданских после ранений".

"Они чрезвычайно успешны на своей передовой и подарили второй день рождения, сохранили жизнь тысячам наших людей. Вручил государственные награды нашим защитникам, которые восстанавливаются после ранений. Я действительно очень благодарен за все теплые слова, которые услышал сегодня в Днепре, услышал на передовой. Спасибо прежде всего вам", - сказал президент.

Визит Зеленского на передовую:

8 июля 2022 года президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Днепропетровской области. Во время своего визита глава государства вручил награды украинским бойцам.

Кроме этого, Зеленский провел совещание в Криворожском районе по ситуации в регионе, состояния дел в воинских частях и подразделениях.

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