Президент отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады за успешные действия в районе Бахмута.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на востоке Украины "очень жесткая".

"Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на Востоке, очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага - и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", - отметил глава государства в своем видеообращении.

Он поблагодарил всех, кто сейчас в бою, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих собратьев. "Сегодня особо отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады - за успешные действия в районе Бахмута. Спасибо, ребята! Слава всем украинским воинам! Слава нашему несокрушимому и прекрасному народу!" - сказал Зеленский.

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Ситуация на фронте: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские войска сосредотачивают усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Российские захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В Минобороны сообщали, что они хотели это сделать еще до конца 2022 года.

Майор запаса Вооруженных Сил Алексей Гетьман считает, что сейчас оккупационные войска хотят расширить сухопутный "коридор" РФ с Крымом.

Тем временем русские солдаты вывозят награбленное имущество украинцев с Голой Пристани и Новой Збурьевки.

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