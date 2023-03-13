Одна из целей оккупантов, по словам эксперта, — выйти на юг Запорожской области.

Россия сосредоточила усилия на ведении боевых действий на востоке нашей страны, она попытается устроить окружение Сил обороны Украины на некоторых участках там. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, путинские войска хотят расширить сухопутный "коридор", соединяющий РФ с оккупированным Крымом.

Гетьман рассказал, что российские военные пытаются продвигаться вдоль дуги между Кременной, Лиманом и Угледаром. Их цель - пробиться через Бахмут в Часов Яр или даже в Константиновку.

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Если РФ удастся реализовать вышеупомянутый прорыв, ее войска от Угледара будут пытаться продвинуться на север, а затем атаковать позиции ВСУ со стороны Гуляйполя. Цель - выйти на юг Запорожской области.

Также, продолжил Гетьман, в то же время оккупанты могут пойти в атаку с севера со стороны Лимана и Славянска:

"Так они хотят сделать сухопутный коридор между Россией и полуостровом Крым, сделать эту полосу более широкой".

Ситуация на фронте за сутки

В течение суток, 12 марта, Силы обороны Украины поразили пункт управления и два склада боеприпасов российских оккупантов. Наша авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также шесть ударов - по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также за прошедшие сутки украинские защитники отразили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях.

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