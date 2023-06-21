Костенко отметил, что главное – чтобы мы теряли меньше жизней наших людей, потому что люди являются самой высокой ценностью.

Российские оккупанты намеренно завышают количество уничтоженной военной техники украинских воинов. Даже в наступлении Силы обороны теряют меньше техники, чем враг – в обороне.

"Мы должны понимать, что ни одно контрнаступление не может происходить без потерь. Конечно, командование должно делать все, чтобы эти потери были меньше. Главное, чтобы мы теряли меньше жизней наших людей, потому что люди являются самой высокой ценностью. Технику можно восстановить, а людей – нет", – заявил в эфире "Эспрессо" нардеп, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Он напомнил, что россияне планировали захватить Киев за три дня. Сейчас, спустя почти полтора года полномасштабной войны, враг вошел в глухую оборону на Запорожском направлении.

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"Даже когда враг уничтожил несколько танков и БМП, мы видели, что люди остались живы. Техника будет отремонтирована и украинские защитники снова на ней будут штурмовать вражеские позиции. Россияне пытаются своему обществу показать, что у них все идет по плану. Но план у них был другой – захватить Киев за три дня, а сейчас они рассказывают, как героически отбиваются от нашего контрнаступления. Планы всегда корректируются. У захватчика эти планы корректируются, начиная от наступления до удержания глухой обороны на Запорожском направлении", – подчеркнул Костенко.

Война в Украине: об этом стоит знать

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что россияне атаковали штаб-квартиру ГУР ракетами. По его словам, результата – ни желаемого, ни озвученного российским диктатором – враг достичь не смог.

В то же время появились хорошие новости из США – оказалось, что там переоценили военную помощь Украине на $6,2 миллиарда. Заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх объяснила, что Пентагон сможет выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму до конца текущего финансового года.

Кроме того, США предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление. Как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, Штаты проинвестируют более $520 млн, чтобы помочь Украине переформировать энергосети, треть из которых была уничтожена Россией.

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