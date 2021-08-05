Президент признается, что тогда было странное ощущение - будто бы он "проснулся в другом мире, в другой стране".

Президент Владимир Зеленский рассказал, как вместе с "Кварталом 95" посещал Донецк в апреле 2014 года - перед самым началом оккупации города боевиками. Он также призвал жителей ОРДЛО и Крыма не соглашаться с происходящим там.

Об этом президент говорил в своем интервью телеканалу "Дом".

Говоря о выступлении и ситуации в Донецке, Зеленский признался, что "сначала никто ничего не понял", все воспринималось болезненно.

"И помню, что утром меня позвали на интервью, как раз уезжали в этот день. И на интервью спрашивали: "Что вы думаете? Какой Донбасс? Вы видите, что начинает происходить?" и так далее. Я не помню всех моментов. Помню, что у меня было странное ощущение - что-то произошло, и как будто бы я проснулся в другом мире, в другой стране", - признается президент.

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"На улице я встретил молодых ребят, которые шли, крикнули: "О, Вован!", типа такого. Они шли с разными флагами. Украинскими и не только. Это очень странно смотрелось вместе. Я сказал: "Парни, а что вы делаете?". А один говорит: "Вован, давай сфоткаемся!". Я: "Ребят, подождите, сейчас не до фотографий. А что вы делаете?" - "Да, слушай, это работа", - добавил он.

Зеленский также признался, что чувствовал дискомфорт, находясь в то время на Донбассе.

"И вот ощущение такое, знаете, неуютное. Вот когда ты приходишь, а тебе не очень рады, и ты чувствуешь себя неуютно. И, вроде, люди вокруг хорошие, но что-то не так. Вот было тогда такое ощущение - что-то не так, что-то происходит", - рассказал президент.

В этом же интервью Зеленский выразил убеждение в том, что огромное количество россиян не поддерживают агрессивную политику Кремля в отношении Украины, и считают Крым украинским.

Автор: Юрий Годован