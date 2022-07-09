Президент Владимир Зеленский рассказал, что пожелал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному в день рождения.
Об этом он заявил в своем видеообращении по итогам 135-го дня полномасштабной войны, записанного во время возвращения из рабочей поездки в Днепропетровской области.
"Поздравил сегодня главкома Залужного с днем рождения. Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы. Спасибо за службу!"- сказал глава государства.
Валерий Залужный:
Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском Житомирской области.
Украинский военачальник, главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 27 июля 2021 года, генерал (2022 год)
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