Президент пожелал ему здоровья, и всем нам самого важного – победы.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пожелал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному в день рождения.

Об этом он заявил в своем видеообращении по итогам 135-го дня полномасштабной войны, записанного во время возвращения из рабочей поездки в Днепропетровской области.

"Поздравил сегодня главкома Залужного с днем рождения. Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы. Спасибо за службу!"- сказал глава государства.

Валерий Залужный:

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском Житомирской области.

Украинский военачальник, главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 27 июля 2021 года, генерал (2022 год)

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