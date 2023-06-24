Путин очень боится и где-то скрывается, но он сам создал сегодняшнюю угрозу для России, отметил президент.

Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют, в этой стране полный хаос, непредсказуемость и это на российской территории, которая нашпигована оружием. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении.

При этом, говоря о Путине, Зеленский не называет фамилию и переходит на русский язык.

"Человек из Кремля, очевидно, очень боится, и, вероятно, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда - то, что-то выпрашивает...", - отмечает Зеленский. При этом добавил, что Путин знает, чего боится, потому что сам создал эту угрозу. "И чем дольше он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все, кто связан с Россией", - подчеркнул президент Украины.

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Зеленский отметил, что сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. "Вообще ничего. Полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием. Мы все помним, как в 21-м году руководитель России угрожал миру. У него были какие-то ультиматумы, какую – то там силу он пытался показать... 22-й год показал, что он перепутал-перепутал и силу своей иллюзии и ложь, которой его кормят. Они там в Кремле способны пойти на любой террор, способны пойти на любую глупость, но они не могут обеспечить и процента необходимого контроля",-отметил он. По его словам, российские власти за одни сутки потеряли несколько своих городов-миллионников.

Зеленский подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится этого российского хаоса. "Все действия лидеров сейчас - могут быть историческими. Каждое слово журналистов-на вес золота. Надо четко называть источник проблемы. И если кто – то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто - то в мире подвергается иллюзии, будто Кремль способен восстановить контроль... то лишь откладывает проблему до следующего прорыва хаоса-еще более опасного", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что время всем в мире откровенно сказать, что все преступные действия России против Украины были и являются неспровоцированными. Он призвал, чтобы уже в июле на саммите в Вильнюсе был использован исторический шанс для настоящих решений относительно вступления Украины в НАТО без оглядки на Россию. При этом добавил, что те страны, которые граничат с Россией, это поддерживают. "НАТО-это не просто слово или набор формальных обещаний. Это надежные гарантии для всех, что мир не будет разрушен. Без Украины такие гарантии ничего не стоят", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы будут продолжать защищать свою страну и одержат победу. Также он призвал страны мира к единству.

Военный бунт Пригожина-как это было

Как сообщал УНИАН, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны РФ в атаке на своих наемников. Он заявил, что они идут на Москву. Вагнеровцы зашли и взяли под контроль Ростов и Воронеж. А также заявляли, что пришли в Московскую область.

Ни американские, ни европейские разведчики не прогнозировали, что глава ЧВК "Вагнер" двинется штурмовать Ростовскую область со своими силами.

Вечером поступила информация, что Пригожин пообещал в ходе переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы.

Однако не все этому поверили. В частности, террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что не верит ни в какие "догмированности". "Как единственный вариант - Пригожину объяснили, что прямо прямо сейчас в мокрое место лично его разирает. И это не факт", - заявил он.

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