ВСУ ведут наступательные операции на ряде направлений.

Сейчас на фронте происходят формировочные операции по подготовке поля боя.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. Он подчеркнул, что война - это не голливудский блокбастер, а контрнаступление - не новый сезон на Netflix. "Не надо ожидать экшена и запасаться попкорном. Наступательные операции Вооруженных Сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формировочные операции по подготовке поля боя", - написал советник.

Подоляк отметил, что за время, которое Украина потратила на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, оккупанты построили фортификационные сооружения, создали глубоко вкопанную линию обороны и систему минных полей.

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"Излом российского фронта сегодня требует разумного и взвешенного подхода. Жизнь солдата - важнейшая ценность для Украины. Военное командование опирается не на болельщиков с трибун, а на военную науку и ум", - подчеркнул он.

Контрнаступление Украины: последние новости

В начале недели в Министерстве обороны сообщили, что украинской армии удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он уверен в успехе украинского наступления, хоть и есть определенные сложности из-за заминированных территорий.

Министр обороны Алексей Резников призвал не "подталкивать" украинских защитников. По его словам, офицеры и командиры маневрируют и аккуратно двигаются. "Они делают свою работу. И они ее сделают", - добавил он.

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