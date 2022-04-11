В частности, наградами отмечено пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 18 защитников Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время видеообращения, размещенном в социальной сети Facebook.

"Я подписал указ о награждении государственными наградами наших героев. 18 защитников Украины. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских. Благодарен всем нашим защитникам! Всем нашим защитницам!", - подчеркнул президент.

Также глава государства выразил благодарность всем, кто восстанавливает жизнь на освобожденной территории Украины.

"И благодарен всем, кто обеспечивает нам победу в информационном противостоянии. Всем журналистам, всем журналисткам, редакторам, редакторшам, информационному марафону "Единые новости", всем нашим сайтам, всем медийщикам, которые не дают российской пропаганде одержать победу", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал обстоятельства, при которых РФ может попытаться вернуться в освобожденные города.

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