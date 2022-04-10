Президент не исключает, что в случае слабости Украины в зоне ООС и Мариуполе, оккупанты могут попытаться вернуться на уже освобожденные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что от прочности позиций в зоне Операции Объединенных сил и Мариуполе зависят преимущества Украины в диалоге с РФ.

Об этом он заявил в интервью APNews.

"Мариуполь – это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться, то у нас будут более слабые позиции. Защитники Мариуполя – люди, которые на себя оттянули большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и в ООС", - отметил президент.

По его мнению, если там украинские позиции будут более прочными, то и стол переговоров будет для Украины более приближенным и украинская сторона будет иметь преимущества в диалоге с РФ.

"Если у нас ситуация будет слабая на всех этих направлениях, то мы можем и не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать шаги, которые могут привести к возвращению в те города, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти на это", - считает Зеленский.

По его словам, в таком случае украинская позиция в переговорах будет более слабой и, "возможно, даже не интересной для российской стороны".

"Так может быть... Мы верим в другой результат, мы верим в нашу победу", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, потери личного состава российских оккупантов достигли около 19,3 тысячи человек.

Вас также могут заинтересовать новости: