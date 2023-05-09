Президент добавил, что у РФ не получилось до 9 мая захватить Бахмут, поэтому оккупанты усилили количество атак.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увеличение количества и активности российских атак на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве президент отметил, что после активных зимних атак россиян на мирные украинские города было зафиксировано уменьшение их количества.

"Но сейчас есть... увеличение (количества атак - УНИАН). По моему личному мнению, надо военно-политическому руководству РФ "продавать" своему обществу что-то, потому что побед никаких нет, а прожорливое общество есть. Мы видим, как они поддерживают те или иные радикальные действия или количество смертей (мирных украинцев - УНИАН), они всегда радуются этому", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что Бахмут россиянам "продать" не получилось, потому что не получилось его захватить, хотя это была важная операция для РФ - до 9 мая успеть это сделать.

"И хотя, к сожалению, не существует уже целого города, там все разрушено абсолютно. Россия так любит Донбасс, что никогда там не была. Тем не менее, они могут "продавать" это информационно как ту или иную победу - захват или разрушение того или иного города. Но им не удалось, поэтому перед 9-м числом надо было показать, что что-то они снова разрушили, но и 9-го у них не получилось", - сказал Зеленский.

Ракетная атака по Украине сегодня - что известно

Сегодня ночью по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Над Киевом и на его окраинах сработала ПВО. Впоследствии стало известно, что за две волны российских атак украинская ПВО сбила 23 из 25 крылатых ракет.

В результате атаки разрушений и пострадавших нет, однако в Киеве из-за падение обломков ракет произошел пожар.

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