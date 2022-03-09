Он подчеркнул, что сегодня делается все для продолжения работы гуманитарных коридоров.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об организации гуманитарных коридоров, отмечает, что если будет хоть один выстрел, то полная ответственность будет лежать на оккупантах.

Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале президента.

Зеленский напомнил, что накануне удалось организовать гуманитарный коридор - из города Сумы в Полтаву. "Спасли 1 тысячу 600 студентов и 3,5 тысячи жителей города", - сказал он.

В то же время продолжается эвакуация людей из Киевской области. "Из Димера, Ворзеля, Ирпеня вывезли уже более 18 тысяч человек", - отметил президент.

Он добавил, что сегодня делается все для продолжения работы гуманитарных коридоров.

"Сумы - Полтава. Изюм - Лозовая. Энергодар - Запорожье. Мариуполь - Запорожье. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель - в Киев. Наши чиновники над этим работают, наши военные создали все условия. Если будет хоть один выстрел, - полная ответственность на оккупантах", - подчеркнул Зеленский.

Как писал УНИАН, в 5:30 утра 9 марта Украина получила сообщение от РФ относительно согласования ранее предложенных маршрутов, в частности из Бучи, Ирпеня и Мариуполя.

В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что россияне неоднократно нарушали взятые на себя обязательства по "зеленым коридорам" (Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск).

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