Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об организации гуманитарных коридоров, отмечает, что если будет хоть один выстрел, то полная ответственность будет лежать на оккупантах.
Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале президента.
Зеленский напомнил, что накануне удалось организовать гуманитарный коридор - из города Сумы в Полтаву. "Спасли 1 тысячу 600 студентов и 3,5 тысячи жителей города", - сказал он.
В то же время продолжается эвакуация людей из Киевской области. "Из Димера, Ворзеля, Ирпеня вывезли уже более 18 тысяч человек", - отметил президент.
Он добавил, что сегодня делается все для продолжения работы гуманитарных коридоров.
"Сумы - Полтава. Изюм - Лозовая. Энергодар - Запорожье. Мариуполь - Запорожье. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель - в Киев. Наши чиновники над этим работают, наши военные создали все условия. Если будет хоть один выстрел, - полная ответственность на оккупантах", - подчеркнул Зеленский.
Как писал УНИАН, в 5:30 утра 9 марта Украина получила сообщение от РФ относительно согласования ранее предложенных маршрутов, в частности из Бучи, Ирпеня и Мариуполя.
В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что россияне неоднократно нарушали взятые на себя обязательства по "зеленым коридорам" (Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск).