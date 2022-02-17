Он ознакомляется с системой охраны государственной границы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направляется в район проведения Операции объединённых сил на Донбассе.

Соответствующее видео он опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

"На катере направляемся в район проведения ООС", - написал он.

Также он опубликовал историю, где сообщил, что изучает порядок боевого патрулирования и систему охраны государственной границы.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе сегодня неспокойно. Российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую.

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