Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направляется в район проведения Операции объединённых сил на Донбассе.
Соответствующее видео он опубликовал в своём аккаунте в Instagram.
"На катере направляемся в район проведения ООС", - написал он.
Также он опубликовал историю, где сообщил, что изучает порядок боевого патрулирования и систему охраны государственной границы.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе сегодня неспокойно. Российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую.
Читайте такжеПосле двух месяцев в больнице: погиб раненый еще в декабре украинских защитникСнаряды попали в здание детского сада. По предварительной информации, двое гражданских получили контузии.