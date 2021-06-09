Президент Владимир Зеленский считает, что госслужащие и депутаты должны чаще приезжать на фронт.

Президент Владимир Зеленский побывал на передовой и пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят вражеские обстрелы.

Украинские позиции, на которых побывал глава государства, расположены в 700 метрах от противника.

Зеленский встретился с военными, которые несут службу на передовой, и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте.

"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - отметил глава государства.

Также, по его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

Глава государства отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих.

"Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные - от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз - мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат", - сказал президент, отметив, что лица защитников Украины всегда излучают спокойствие и героизм.

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Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты также должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственнических шагов.

"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский.

Президент также вручил бойцам государственные награды и ценные подарки.

"Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждого военного за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев", - подчеркнул глава государства.

Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.

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Автор: Виктория Токарева