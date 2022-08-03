Украина будет работать над этим в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз как можно быстрее должен заполнить санкционную паузу и принять новый пакет санкций против РФ.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня я благодарю... каждого и каждую, кто обеспечивает поставки оружия, кто продвигает необходимые решения в государствах-партнерах, кто буквально живет в этих переговорах по оружию", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что сегодня Соединенные Штаты и Канада расширили перечень физических и юридических лиц, против которых применены ограничения.

"Это правильный путь, и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, приняв новый пакет санкций против государства-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели", - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков. Ее подписало более 28 тысяч граждан. Президент напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституции нельзя изменить.

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