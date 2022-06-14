При этом оккупанты надеются, что обещанные денежные надбавки немного смотивируют захватчиков.

Офицеры российской 64 ОМСБР, которая творила зверства в Буче, признали неспособность набрать новый личный состав.

Об этом свидетельствует новый перехват Главного управления разведки МО Украины.

Разведка перехватила разговор офицеров русской 64 отдельной мотострелковой бригады, во время которого подчиненный офицер спрашивает у своего командира относительно правдивости слухов об увольнении главы минобороны РФ Сергея Шойгу. Командир опровергает: "Нет, вроде. Вот он недавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) звезду вручал (звание полковника)".

Оккупанты также обсудили обещанные денежные надбавки. Они считают, что деньги немного ободрят демотивированное российское войско на фоне сотен отказов воевать против Украины.

"За*бись. А то у нас отказников просто вообще – море... Здесь 150 отказников. Все, кто оттуда приходит. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто второй раз захочет в эту задницу?",- говорит один из офицеров.

64 ОМСБР - именно то подразделение, которое совершало ужасные преступления во время оккупации Бучи. После освобождения Бучи, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, получил государственные награды РФ и внеочередное звание.

Ранее сообщалось, что оккупанты "ДНР" отказываются воевать и просят забрать их из Херсонской области после того, как ВСУ пошли в контрнаступление на этом направлении.

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