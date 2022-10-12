По состоянию на сегодня ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет.

Несмотря на все угрозы России, сейчас межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" в РФ не способны производить, там могут строить разве что только их макеты.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, по состоянию на сегодня ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет.

По мнению эксперта, вряд ли эта ракета совершит в ближайшее время последующие полеты, поскольку в ее комплектации большое количество микроэлектроники иностранного производства, а в условиях санкций у России нет возможности даже собрать вторую ракету для испытаний.

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Тем не менее, как добавил Коваленко, всего после одного единственного испытательного пуска в августе в РФ подписали государственный контракт на изготовление и поставку ракет "Сармат" в российские войска.

"Очевидно, что Россия торопит события и стремится, как можно быстрее передать в войска то, что называется не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Но пока у нее получается только срамиться на этой ракете, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство. Ведь не прошедшая всех стадий испытаний ракета, которая должна будет носить ядерную боевую часть, это как бомба с часовым механизмом, опасная, в первую очередь для своих создателей", – заявил эксперт.

Российские ракеты "Сармат"

В июне 2022 года в России объявили о планах серийно выпускать баллистические ракеты "Сармат".

Президент РФ Путин при этом громко заявил, что первая баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство до конца 2022 года.

Тактико-технические характеристики

Тип базирования: шахтный

Количество степеней: 3,

Длина: 35,5 м,

Диаметр: 3 м,

Стартовая масса: 208,1 т,

Вес "полезной" нагрузки: до 10 т,

Количество боеголовок: до 10 по 0,75 мт,

Максимальная дальность: 18000 км

Сообщалось, что "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета, которую РФ вынуждена максимально быстро поставить на вооружение для того, чтобы заменить советские ракеты шахтного базирования.