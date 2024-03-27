Британские военные признали, что ресурсов их вооруженным силам не хватает.

Великобритания

Великобритания не смогла бы воевать против России более двух месяцев, если бы между странами произошел прямой конфликт.

Как пишет The Telegraph, это признал заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован. По его словам, британским вооруженным силам придется управлять "операционным риском", связанным с отсутствием ресурсов.

Это произошло после того, как министр обороны Грант Шаппс просил о выделении большего финансирования на оборону в последнем бюджете. Впрочем, к его предложениям не прислушались.

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Выступая перед членами парламента в комитете по вопросам обороны Палаты общин, старший офицер Королевской морской пехоты Магован сказал: "Мы очень четко заявили, что сумма денег, которую мы сейчас тратим на боеприпасы... которая является значительной... не соответствует, во всех сферах угрозы, с которыми мы сталкиваемся. Мы четко дали понять, что нам нужно тратить больше денег, рекордную сумму, на интегрированную противоракетную оборону".

Марк Франсуа, бывший министр обороны страны, сказал Маговану, что Великобритания "не могла бы сражаться с Путиным больше чем пару месяцев, потому что у нас нет боеприпасов и запасов оборудования для этого".

"Это правда, не так ли?", - спросил Франсуа. Магован признал, что это правда.

Шаппс добавил, что любой такой конфликт будет вестись вместе с союзниками по НАТО, которые могут коллективно превзойти Россию, а не Великобританией в отдельности.

"Для людей, которые наблюдают и слышат, что Соединенное Королевство не готово к войне исключительно с Россией, важно понимать, что поскольку мы в НАТО - существует статья 5", - сказал Шаппс.

Эта дискуссия произошла после того, как оборонный комитет Палаты общин обнаружил, что Вооруженные силы Великобритании не готовы к войне с Россией. Было установлено, что правительство "никогда не достигнет готовности к боевым действиям или стратегической готовности" без срочных реформ, направленных на преодоление кризиса найма в армию, а также потребует значительного увеличения запасов оружия и боеприпасов.

В резком докладе депутаты заявили, что Вооруженным силам нужно больше финансирования, чтобы "участвовать в операциях, одновременно развивая боевую готовность".

Бывшие руководители оборонных ведомств сообщили комитету, что ресурсы Вооруженных сил были "исчерпаны" с 2010 года и "в конфликте равных... исчерпали бы свои возможности после первых нескольких месяцев боевых действий".

Магован настаивал, что Великобритания "готова к войне", хотя он признал, что она не готова к длительному конфликту против России. Шаппс также сказал депутатам, что уроки войны в Украине показали важность боевых действий беспилотников из-за того, что они "смертоносны", но недорогие.

"Это, вероятно, первая настоящая война беспилотников, и я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим войну, которая бы не включала беспилотников", - сказал он.

В прошлом месяце Великобритания объявила, что совместно с Латвией возглавит новую коалицию для доставки тысяч беспилотников-камикадзе в Украину на фоне растущей нехватки боеприпасов на линии фронта.

В рамках проекта западные производители будут привлечены к производству ударных FPV-беспилотников

"Беспилотники опровергают обычные факты войны. Обычно каждое поколение становится все дороже, чтобы иметь смертельный эффект, но на самом деле дроны, которые иногда стоят несколько тысяч долларов, могут быть чрезвычайно смертельными", - сказал Шаппс.

Однако он предупредил, что "базовые военные средства и боеприпасы" остаются важными в любом будущем конфликте.

Британия помогает Украине - последние новости

Как сообщал УНАН, Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.

Он также будет включать 20 миллионов фунтов стерлингов (более 25 млн долларов) на системы противовоздушной обороны, которые помогут обезопасить небо Украины.

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