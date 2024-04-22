Европейские солдаты могут заменить украинских военнослужащих в тылу, высвободив Киеву больше сил для отражения российских атак.

Всего несколько месяцев назад было бы немыслимо, чтобы европейские лидеры предложили отправить европейские войска в Украину. Но 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что этого нельзя "исключать", а вслед за ним последовали заяления других европейских чиновников. Как пишет Foreign Affairs, эти комментарии показывают, что существует растущий блок стран, готовых к прямому европейскому вмешательству в войну.

"Европейские лидеры не могут позволить, чтобы американская политическая дисфункция диктовала европейскую безопасность. Они должны серьезно рассмотреть вопрос о вводе войск в Украину для оказания материально-технической поддержки и обучения, для защиты украинских границ и критически важной инфраструктуры или даже для защиты украинских городов. Они должны дать понять России, что Европа готова защитить территориальный суверенитет Украины. Лучше признать ужасную реальность ситуации на Украине и заняться ее решением сейчас, чем оставить открытой дверь для России", - пишет издание.

Какую помощь европейские военные могут оказать ВСУ

Издание отмечает, что европейские силы могли бы провести небоевые или боевые операции, чтобы ослабить часть давления на Украину. Например, европейские силы могли бы заменить украинцев, выполняющих логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин. Французские, польские и другие европейские военные советники могли бы также проводить подготовку на территории Украины для дальнейшей профессионализации вооруженных сил страны, что будет особенно полезным в свете предстоящей мобизизации в Украине.

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Кроме того, пишет Foreign Affairs, европейские силы в регионе к западу от Днепра могут усилить возможности противовоздушной обороны Украины путем размещения личного состава, предоставления оборудования или даже принятия на себя командования и контроля над украинской системой ПВО. Риск эскалации будет минимальным, поскольку у европейских сил будет мало шансов уничтожить российских военных летчиков. При этом батареи ПВО под руководством Европы высвободят больше украинских войск для защиты сил вблизи линии фронта, а также помешают попыткам России разрушить критически важную инфраструктуру.

"Европейские силы могли бы выполнять и другие оборонительные и гуманитарные задачи, такие как разминирование и обезвреживание неразорвавшихся российских боеприпасов", - отмечает издание.

Еще одна боевая роль, может включать патрулирование частей украинской границы, где не размещены российские войска, таких как побережье Черного моря и границы с Белоруссией и Приднестровьем.

"Охрана этих флангов высвободит более 20 000 украинских военнослужащих для боевых действий на передовой. Это также уменьшит вероятность открытия нового фронта вдоль этих границ, поскольку Россия почти наверняка будет стремиться избежать расширения войны путем нападения на другие европейские вооруженные силы", - подчеркивает Foreign Affairs.

Европейские силы также могли бы помочь обеспечить безопасность трех оставшихся украинских портов на Черном море, освободив дополнительных украинских солдат.

"Любая европейская операция в Украине будет иметь и эмоциональный вес. Присутствие европейских войск поднимет моральный дух украинского народа и убедит его в том, что будущее их страны – в Европе".

Есть ли риски для Европы

Риск того, что размещение европейских солдат в Украине в любом качестве приведет к эскалации конфликта, преувеличен, считает издание. У России очень мало возможностей для расширения своих обычных атак, если не считать развертывания биологического или химического оружия. В конечном счете, Россия не может позволить себе воевать с несколькими европейскими странами одновременно, не говоря уже о том, чтобы начать ядерную войну.

При этом Россия почти полностью основывает свои надежды на победу на том, что Европа рассматривает Украину как отдельную от остального континента. Однако прибытие европейских войск в Украину изменит этот расчет.

"Москве придется столкнуться с возможностью того, что европейская эскалация может сделать войну невыигрышной для России. А поскольку европейские силы будут действовать за пределами рамок НАТО и территории НАТО, любые жертвы не вызовут реакции по статье 5 и не привлекут к себе Соединенные Штаты", - пишет издание.

Таким образом, присутствие европейских войск с большей вероятностью предотвратит распространение конфликта и предотвратит дальнейший ущерб экономике и инфраструктуре Украины.

"Европейским лидерам не нужно следовать указаниям все более ненадежных Соединенных Штатов относительно того, как следует вести битву на Украине; они могут и должны сами решать, как лучше всего обеспечить свободу и безопасность континента. Европа должна сделать все возможное, чтобы защитить свое будущее", - считают аналитики.

Отправка западных войск в Украину

Как писал УНИАН, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон впервые озвучил мнение о том, что отправка западных армий в Украину является тем, что нельзя полностью исключать.

Некоторые европейские лидеры также одобрительно отозвались об этой идее. В частности отправку западных войск в Украину поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. Глава польского МИД Радослав Сикорский тоже считает, что такое решение не является чем-то немыслимым.

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