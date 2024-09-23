Сообщается, что боеприпасы могли хаотично взрываться, что приводило к ранениям личного состава и повреждению вооружения.

Западные партнеры предоставляют Украине неисправные боеприпасы, которые взрываются почти сразу после выстрела.

Как пишет Handelsblatt, причиной неисправности могут быть старые детонаторы М515 и М51А5, разработанные во время Второй мировой войны. Часть таких боеприпасов была доставлена ​​в рамках чешской инициативы, а часть из США.

В прошлом месяце Украина проинформировала чешскую сторону о случаях взрыва артиллериских боеприпасов сразу после выхода из ствола. "В ходе боевого применения вышеупомянутых снарядов произошли многочисленные взрывы гранат на расстоянии от 20 до 60 м от дульного среза, причинившие ранения самим военным и повредившие артиллерийские системы", - говорится в письме украинской стороны.

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По данным украинской армии, при доставке почти 35 тыс. артиллерийских снарядов погрешность составила 0,05%. Таким образом, из 10 тыс. выпущенных артснарядов 5 взорвались преждевременно.

Чешская инициатива: новости

В конце июня ВСУ получили от Чехии 50 тыс. боеприпасов. Однако чешские власти тогда не разглашали, в каких именно странах покупали боеприпасы.

А 22 июля чешский министр иностранных дел Ян Липавский анонсировал отправку еще 100 тыс. снарядов для ВСУ. По его словам, поставки ожидаются в течение двух месяцев.

Но в конце лета Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов Украине в рамках чешской инициативы, раскрыла некоторые детали поставок. В частности, впервые была названа одна из стран-поставщиков и цена одного снаряда.

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