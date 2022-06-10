Запад несёт свою долю ответственности за то, что сейчас происходит на оккупированных территориях Украины.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
"За Бучу, за Мариуполь, Херсон. И множество других населённых пунктов, где каждый день насилуют и убивают наших граждан. Стирают кварталами города, оставляя под завалами тела местных жителей", - сказал он в эфире UKRLIFETV.
Арестович напомнил, что на очередном съезде министров обороны в Рамштайне соберётся рекордное количество участников.
"Больше 40-а участников было на прошлых встречах. Я хочу спросить: "Где результат, господа министры? Где системная передача оружия Украине в промышленных масштабах? Где результаты заявлений о поддержке Украины и разгроме России на поле боя?" - отметил советник главы ОП.
Напомним, Арестович рассказал, как Путин устроил "разнос" своим генералам.