Арестович напомнил, что на очередном съезде министров обороны в Рамштайне соберётся рекордное количество участников.

Запад несёт свою долю ответственности за то, что сейчас происходит на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"За Бучу, за Мариуполь, Херсон. И множество других населённых пунктов, где каждый день насилуют и убивают наших граждан. Стирают кварталами города, оставляя под завалами тела местных жителей", - сказал он в эфире UKRLIFETV.

Арестович напомнил, что на очередном съезде министров обороны в Рамштайне соберётся рекордное количество участников.

"Больше 40-а участников было на прошлых встречах. Я хочу спросить: "Где результат, господа министры? Где системная передача оружия Украине в промышленных масштабах? Где результаты заявлений о поддержке Украины и разгроме России на поле боя?" - отметил советник главы ОП.

Напомним, Арестович рассказал, как Путин устроил "разнос" своим генералам.

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