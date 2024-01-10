Гетьман считает, что даже если россияне и попытаются создать этот "буфер", то у них ничего не получится.

Военный эксперт Алексей Гетьман прокомментировал информацию о том, что российские генералы хотят создать "буферную зону" на границе с Харьковской областью.

"Предполагается, что россияне обстреляли из собственных артсистем свой город, как они когда-то делали с собственными домами, чтобы начать Вторую чеченскую войну. Именно этот разговор о 15-километровой зоне - это якобы для того, чтобы обеспечить город от обстрела наших артиллерийских систем. Никто туда не стрелял из артиллерии, там определенные военные объекты были атакованы нашими дронами. Это трюк, это их пропагандистский трюк", - сказал аналитик изданию РБК-Украина.

По мнению Гетьмана, реальной потребности в создании "буферной зоны" нет, а все разговоры о ней - не больше, чем "замыливание глаз" местному населению РФ на фоне новостей об обстрелах российских городов.

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"Это может рассматриваться еще как мотивировочный фактор для российских военных. Мы же знаем, что они там демотивированы, они пытаются что-то такое придумать, чтобы как-то их мотивировать. Пытались сделать мотивацию типа "деды воевали", а тут еще одна мотивация - надо обязательно продвинуться. Далее пойдут разговоры о погибших детях, о нашей "преступной власти", которая обстреливает гражданское население, о том, что надо из последних сил идти на штурм, чтобы отодвинуть нашу артиллерию от Белгорода", - пояснил аналитик.

Он считает, что даже если россияне и попытаются создать этот "буфер", то у них ничего не получится. Более того, такая 15-километровая зона вряд ли поможет РФ избежать ударов по Белгороду и военным объектам.

"Поэтому это больше пропагандистские движения, чем попытка военным путем оградить города от наших атакующих действий", - добавил эксперт.

Намерения РФ создать "буферную зону" в Харьковской области

Власти Российской Федерации намерены создать в Харьковской области "буферную зону". В связи с этим участились призывы к проведению крупномасштабной наступательной операции со стороны Белгородской области.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские военные неспособны провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе.

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