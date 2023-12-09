Обозреватель уверен, что в случае прекращения боевых действий за три года россияне смогут накопить от 3600 до 5400 танков.

В случае заморозки войны в Украине Россия сможет частично восстановить потери с 2022 года и сформировать новые подразделения армии. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался о том, каким может быть потенциал российской армии при полной остановке боевых действий, передает "Обозреватель".

По его мнению, через три года РФ сможет накопить:

танки - от 3600 до 5400 (то есть количественно такой же показатель, как по состоянию на 23 февраля 2022 года и даже больше - почти в два раза);

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ББМ - 3600-5400 (это количество не позволит восстановить потери с 2022 года, но восстановит боеспособность подразделений и укомплектует новосформированные);

артиллерия - 11-12,5 тысяч (показатель только по буксируемой артиллерии);

снаряды - более 5 миллионов выстрелов (это позволит ей в течение года вести стабильный суточный настрел в 14 тысяч выстрелов или вести наступление с поддержкой тотального огневого вала в 60 тысяч выстрелов в сутки в течение трех месяцев);

крылатые ракеты Х-101/555 - более 2200;

КРМБ "Калибр" - от 1 тысячи до 1,5 тысяч;

дроны-камикадзе Shahed-136 - не менее 9 тысяч.

"Это все будет у России через три года заморозки войны в Украине", - уверен Коваленко.

Потери России в Украине на 9 декабря

Как сообщал УНИАН, потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 338 тысяч 120 человек личного состава. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 900 захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боев в Украине не менее: танков - 5632, боевых бронированных машин - 10519, артиллерийских систем - 8058, РСЗО - 919; средств ПВО - 605.

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