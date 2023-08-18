Из тех, кто попал в плен в этот период, каждый пятый сдался добровольно.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что в последние недели количество российских военнопленных в Украине значительно выросла. Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель ГУР рассказал во время брифинга, отметив, что их в Украине удерживают согласно нормам Женевской конвенции.

"В последние недели количество российских военнопленных в Украине выросло и выросло значительно. Всего за несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны, как оборонительных, так и наступательных, на более 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд", - сообщил он и добавил, что это означает, что "возвращать наших будет легче и активнее".

Из этой цифры, заметил Юсов, каждый пятый сдался добровольно. "Ежедневно 3-5 российских военнослужащих сдаются в плен по программе "Хочу жить", - рассказал он.

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Представитель разведки отметил, что Украина готова к обменам, но именно Россия блокирует эти процессы и не интересуется судьбой большинства своих военнопленных.

"У нас продолжатся активные действия украинских Сил безопасности и обороны, освобождение наших территорий. Это означает, что российских пленных будет становиться больше", - сказал Юсов.

В то же время он отметил, что количество российских военнопленных в украинском плену и количество украинских – в Российском не комментируется, согласно позиции координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В частности, это связано с переговорами по возвращению украинских защитников и гражданских граждан.

Юсов отметил, что за время полномасштабного вторжения произошло 48 обменов, в рамках которых из российской неволи было возвращено 2 тыс. 598 украинских защитников и гражданских.

"Работа и подготовка над следующими (обменами – УНИАН) продолжается. Мы ждем и надеемся, что в ближайшее время будут очередные хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Но конечно, работы еще очень и очень много", - заметил Юсов.

Обмен пленными в августе

Как сообщал УНИАН, в начале августа из российского плена удалось вернуть домой еще 22 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему - 23.

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