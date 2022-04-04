Кроме того, жители сталкиваются с давлением со стороны оккупантов, которые не только разгоняют мирные протесты, но и проводят облавы.

В окруженном российскими войсками Херсоне заканчиваются продукты, возникают проблемы с лекарствами и горючим.

Об этом сообщает прессслужба Херсонского городского совета.

"Херсон окружен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и горючим. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но городская власть помогает людям, которые не могут купить себе еду", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город.

Кроме того, жители сталкиваются с давлением со стороны оккупантов, которые не только разгоняют мирные протесты, но и проводят облавы.

"Орки вламываются в дома херсонцев, забирают священнослужителей, общественных деятелей, умудрились забрать даже директора театра", - отмечается в сообщении.

Несмотря на это, херсонцы продолжают единогласно придерживаться проукраинской позиции, сообщают в горсовете.

"Херсон – украинский город. И это не только личное мнение одного человека или небольшой группы людей. Это мнение почти 300 тысячного населения Херсона. Херсон - это Украина!"- подытожили в горсовете.

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