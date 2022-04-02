Главы общин наотрез отказались работать под флагами оккупантов.

Уже в первые дни войны войска РФ захватили ряд городков на Херсонщине. У них были планы повторить там крымский сценарий, но он потерпел сокрушительный крах.

Ситуацией в городе и области по состоянию на 2 апреля поделился первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

После захвата территории области рашисты пытались создать "атмосферу праздника уволенного и счастливого населения". Для этого им нужна была организационная и информационная поддержка областной власти, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, лидеров общественного мнения. Однако эта история с треском провалилась.

По словам Соболевского, областной совет, который за время войны принял публичное обращение о территориальной целостности Украины и непризнания любых референдумов о создании квазиреспублики, и главы общин отказались работать под флагами захватчиков и по их законам.

"Много крупнейших предприятий открыли свои склады для гумпотреб населения вместо того, чтобы строить экономичные сети с Крымом", – рассказал чиновник.

После провала своей изначальной тактики русские прибегли к другой; "они перешли к системной, масштабной обработке области изнутри, причем действуют системно, масштабно". В частности, заблокировали все возможности поставок гуманитарных грузов, в первую очередь медикаментов, а также – централизованной эвакуации населения

Также он добавил, что на Херсонщине оккупанты не снимают флагов на мэриях, но в каждой большой общине приставили к главам и мэрам своих "зрителей", с которыми местная власть обязана согласовывать все свои ключевые решения.

В то же время происходит системная зачистка самых активных и патриотически настроенных граждан, активистов и журналистов похищают, пытаются запугать, сломать. Судьба многих задержанных военными РФ по-прежнему неизвестна.

"Сегодня орки хотят сформировать лояльное к ним отношение и общественное мнение. Не ведитесь. Это вооруженные захватчики, которые пришли к нам убивать, грабить, превратить нас в таких же рабов системы, частью которой они сами являются", – призвал местных Соболевский.

Ранее УНИАН уже рассказывал о попытках оккупантов ввести в обращение рубли на Херсонщине. Так, в оккупированном Геническе местным выплачивают 10 000 рублей "пособия". Впрочем, все движение рубля заканчивается у "менял", у которых люди сразу меняют рубли на гривны.

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