ВСУ устроили российским оккупантам настоящую "прожарку".

Защитники Украины продолжают давать отпор российским оккупантам. В течение суток РФ потеряла еще один самолет Су-25, несколько позиций ПВО и немало другой техники.

Как сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань оккупанты потеряли запасы топлива оккупантов.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 9 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25", - говорится в сводке.

Видео дня

Кроме этого, потери врагу нанесли воины украинских ракетных войск и артиллерии. За текущие сутки они поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и ВВТ, и склад боеприпасов оккупантов.

Новые потери и поражения оккупантов: как РФ теряет свои силы на фронте

Как сообщил аналитик, ВСУ освобдили 37% территорий Украины, оккупированных РФ после 24 февраля. Украинская армия освободила Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

Украинские военные отбросили оккупантов от Бахмута. По словам депутата Дружковского горсовета, на Бахмутском направлении сконцентрировано колоссальное количество рашистів. Однако ВСУ дают врагу достойный отпор.

На фоне провалов россияне готовятся уже не к наступлению. Они планируют оборонять Бердянск и Мелитополь.

Вас также могут заинтересовать новости: