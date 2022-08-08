Ночной огонь больше всего направлен на создание неудобств для противника.

Артиллерийские обстрелы в основном ведутся по ночам не из-за перегрева стволов. Они в холодное время суток действительно нагреваются медленнее, а в теплое - быстрее, однако с режимом ведения огня это не связано.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, ночные артобстрелы называют "беспокоящим огнем". Главная цель огня - не дать отдохнуть личному составу противника, поэтому его позиции обстреливаются в течение всей ночи.

"Если предпринимаются какие-то ночные атаки или вылазки, тогда огонь ведется на всю мощь артиллерии, которая привлекается к выполнению этих огневых задач", - пояснил он.

Отметим, российские оккупанты, в отличие от ВСУ, по ночам регулярно обстреливают мирные украинские города, тем самым терроризируя гражданское население.

Ранее эксперты рассказали, что у армии РФ появились очевидные недостатки, создающие возможности для ВСУ.

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