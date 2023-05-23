Резников подчеркнул, что если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа – то причиной ни одной из них не является Украина или украинцы.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к башкирам и призвал их прекратить войну в Украине, поскольку "корни всех проблем" башкирского народа - в Москве и Уфе.

На своей странице в Facebook Резников подчеркнул, что Республика Башкортостан является одним из лидеров по потерям на войне в Украине среди российских регионов РФ, тысячи мужчин из Башкирии погибли или стали калеками. Он отметил, что власти республики, "заботясь о личной выгоде и работая в интересах кремля, наперегонки отправляют своих людей на смерть".

"Если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа - то причиной ни одной из них не является Украина или украинцы. Корни всех причин - в Москве и в Уфе", - подчеркнул Резников.

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Также он написал обращение на башкирском языке, в котором призвал башкиров уйти из Украины:

"Заберите своих людей из Украины. Отдайте нам военных преступников. И тогда мы станем союзниками в деле построения наилучшего будущего для наших народов. Кремль уже проиграл эту войну. Вместе мы заставим его отказаться от имперских амбиций. Чем раньше это произойдет – тем больше жизней удастся спасти. И тем раньше удастся встать на путь созидания".

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, потери России в Украине уже превысили 204 тысячи оккупантов. Но число погибших значительно различается в зависимости от их места жительства.

Ранее сообщалось, что наибольшие потери РФ были в депрессивных регионах, а наименьшие - в богатых и развитых.

В Офисе президента отмечали, что конфликты среди этнических групп в РФ будут постепенно нарастать, и будет активизироваться партизанское и диверсионное движение.

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