Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения сил противника, а ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и другие важные объекты врага.

Силы обороны в эти сутки продлили наносить удары по местам скопления врага и важным объектам противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, один пункт управления и два других важных объекта врага.

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В настоящее время самыми горячими точками на фронте являются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Там идут ожесточенные бои. Как сообщили в Минобороны, ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Там враг пробует задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

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А 1 апреля в Минобороны сообщили, что российские оккупанты имеют незначительные переменные успехи в битве за Бахмут, но город захватить не могут.

Кроме этого, стало известно. что уходящая неделя, принесла России потери в Украине в виде около 4 тыс. ликвидированных оккупантов и 224 уничтоженных единиц вооружения и военной техники.

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