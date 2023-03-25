Украина очень серьезно настроена на возвращение своих территорий.

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о том, что представители оккупационных властей России начали эвакуацию с временно захваченного полуострова.

"Вернуться мы им не позволим, потому что сезон уже начат и заколыхивать их тоже не будем. Не будет им покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что мы очень серьезно настроены вернуть наши территории и вернуться к границам 1991 года. То, что они действительно будут чувствовать "сезон бавовны" в некоторых местах и точках, - это однозначно, потому что очень много у них разветвлений на Крымском полуострове", - отметила Гуменюк.

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Она также добавила, российские военные на полуострове стараются не скапливаться большими группами.

Ситуация в Крыму - последние данные

1 марта в Генштабе ВСУ проинформировали, что фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма, в последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

По данным украинской разведки, оккупационные власти Крыма начали эвакуироваться с полуострова. Они распродают недвижимость и перевозят семьи в Россию.

Панические настроения усилились после взрывов в Джанкое.

22 марта "власти" оккупированного Крыма заявили, что рано утром их флот атаковали надводные беспилотники.

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