Также среди потерь оккупантов 217 танков, 900 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских систем, 42 единицы реактивных систем залпового огня, 11 средств противовоздушной обороны.

С начала российского вторжения в Украину общие боевые потери личного состава противника составляют около 9 тыс. человек.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Также среди потерь 217 танков, 900 ББМ, 90 артиллерийских систем, 42 ед. РСЗО, 11 средств ПВО, 30 самолетов (информация уточняется), 31 вертолет (информация уточняется), 374 ед. автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с ППМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилов, сейчас РФ не имеет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих.

А в Киеве пленные российские военные впервые пообщались с журналистами.

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