Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в настоящее время РФ не имеет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
Цифра увеличивается. На сегодня РФ не имеет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих. Это не значит, что они все погибли. По нашим расчетам, погибли примерно 6 тыс., остальные еще где-то бродят, потому что они побежали от этой войны...", - отметил Данилов.
Он добавил, что российские военные решили, что в феврале в Украине есть цветы.
"На самом деле здесь есть цветы и они имеют название "Пионы". Наша артиллерия "Пионами" кроет всех людей, пришедших с захватническими намерениями на нашу землю.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.