По его словам, из них погибли примерно 6 тыс., а "другие еще где-то блуждают, потому что они побежали от этой войны".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в настоящее время РФ не имеет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Цифра увеличивается. На сегодня РФ не имеет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих. Это не значит, что они все погибли. По нашим расчетам, погибли примерно 6 тыс., остальные еще где-то бродят, потому что они побежали от этой войны...", - отметил Данилов.

Он добавил, что российские военные решили, что в феврале в Украине есть цветы.

"На самом деле здесь есть цветы и они имеют название "Пионы". Наша артиллерия "Пионами" кроет всех людей, пришедших с захватническими намерениями на нашу землю.

Война против Украины: