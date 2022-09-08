За минувшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.
Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
"Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Великая Новоселка, Пречистовка, Дорожнянка, Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Ставок, Безымянное, Андреевка и Белая Криница", - говорится в сообщении.
Также сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из воздушного пространства и территории Беларуси.
Тем временем на ряде направлений российские оккупанты продолжали обстреливать военные и гражданские объекты.
Так, на Северском направлении враг стрелял из минометов и реактивной артиллерии оккупанты били в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Заселье Сумской области.
На Харьковском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии - в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщевая, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Перемога.
На Славянском направлении обстрелы со стороны россиян велись из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.
Тем временем на Краматорском направлении оккупанты стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменское, Веселое и Григоровка.
На Бахмутском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вели огонь в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка, а на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опытное, Водяное и Первомайское.
На Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии - возле Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.
На Запорожском направлении стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времевка.
На Южнобугском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригорьевка и Белогорка.
Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.
Напомним, 7 сентября в вечерней сводке Генштаб сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отбили атаки русских захватчиков в районах 11 населенных пунктов на поле боя.
В то же время украинская авиация совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.