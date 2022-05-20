Юлыя Паевская сняла на видео начальный период войны в Мариуполе.

Опубликовано видео с нагрудной камеры украинского волонтера и парамедика Юлии Паевской, больше известной как "Тайра".

Кадры опубликованы Associated Press. Как отмечается, Юлия попала в плен российских оккупантов в Мариуполе после того, как передала отснятые кадры журналистам.

"На флешке, которую вам передали, информация по раненым за все время до сегодняшнего момента", - сообщила автор видео перед его передачей.

На видео можно увидеть моменты спасения раненых и последствия вражеских обстрелов Мариуполя. Также запечатлены кадры пленения российских солдат.

В плен Юлия попала ориентировочно в середине марта. Российские пропагандисты называют ее "участницей Азова".

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