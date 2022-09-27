Есть малая вероятность того, что президент РФ применит ядерное оружие, полагает эксперт.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж полагает, что президент России Владимир Путин будет до предела балансировать на грани фола - может даже в некоторой степени начать разворачивать ядерные силы, но будет смотреть на реакцию стран, в частности, "ядерного клуба" (США, Британия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР, Израиль).

Есть малая вероятность того, что Путин применит ядерное оружие, однако такое развитие событий не стоит исключать, и к нему нужно готовиться, рассказал эксперт в эфире телемарафона.

"Он будет до предела балансировать на грани фола, покажет, что уже готов разворачивать войска, даже будет разворачивать в некоторой степени, но будет смотреть на реакцию всех стран, особенно и не только Запада, но и Китая и других стран, особенно "ядерного клуба", которые могут очень мощно нанести удар по России, потому что тогда уже никаких преград в отношении сдерживания ядерных ударов не будет. Но это, конечно, будет трагедия для человечества…", - заявил эксперт.

Генерал добавил, что ряд государств, особенно страны "ядерного клуба", отслеживают каждое движение российских войск, и особое внимание уделяется ядерным силам.

"…Сбивать непосредственно на территории России (ядерные ракеты - Ред.) могут… в момент как раз пуска, тут могут быть контрудары со стороны, например, США, которые могут нанести удары уже по ракетам, которые запущены…", - объяснил Маломуж.

Ядерные угрозы со стороны России - что нужно знать

РФ уже не раз угрожала применить ядерное оружие, чтобы добиться своих целей по Украине.

21 сентября Владимир Путин снова высказался о ядерном оружии - сказал, что его страна использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы ее территориальной целостности.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что ядерные угрозы со стороны Путина - это не блеф, а первые шаги подобного шантажа.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз должен серьезно отнестись к ядерным угрозам российского президента.

Американская газета The New York Times писала, что Путин способен использовать тактическое ядерное оружие.

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