Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж полагает, что президент России Владимир Путин будет до предела балансировать на грани фола - может даже в некоторой степени начать разворачивать ядерные силы, но будет смотреть на реакцию стран, в частности, "ядерного клуба" (США, Британия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР, Израиль).
Есть малая вероятность того, что Путин применит ядерное оружие, однако такое развитие событий не стоит исключать, и к нему нужно готовиться, рассказал эксперт в эфире телемарафона.
"Он будет до предела балансировать на грани фола, покажет, что уже готов разворачивать войска, даже будет разворачивать в некоторой степени, но будет смотреть на реакцию всех стран, особенно и не только Запада, но и Китая и других стран, особенно "ядерного клуба", которые могут очень мощно нанести удар по России, потому что тогда уже никаких преград в отношении сдерживания ядерных ударов не будет. Но это, конечно, будет трагедия для человечества…", - заявил эксперт.
Генерал добавил, что ряд государств, особенно страны "ядерного клуба", отслеживают каждое движение российских войск, и особое внимание уделяется ядерным силам.
"…Сбивать непосредственно на территории России (ядерные ракеты - Ред.) могут… в момент как раз пуска, тут могут быть контрудары со стороны, например, США, которые могут нанести удары уже по ракетам, которые запущены…", - объяснил Маломуж.
Ядерные угрозы со стороны России - что нужно знать
РФ уже не раз угрожала применить ядерное оружие, чтобы добиться своих целей по Украине.
21 сентября Владимир Путин снова высказался о ядерном оружии - сказал, что его страна использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы ее территориальной целостности.
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что ядерные угрозы со стороны Путина - это не блеф, а первые шаги подобного шантажа.
Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз должен серьезно отнестись к ядерным угрозам российского президента.
Американская газета The New York Times писала, что Путин способен использовать тактическое ядерное оружие.