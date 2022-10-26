Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.
Как сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Индии, Сингх заявил, что позиция Индии заключается в "необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта".
Он отметил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества.
Ядерный шантаж России
Ядерный шантаж России усилился после очередных военных поражений ВС РФ на поле боя в Украине.
Для этого Путин провел псевдорефердумы на оккупированных территориях чтобы взять их под "ядерный зонтик". Эксперты считают, что если РФ применит ядерное оружие, то это будет, разве, применение на тактическом уровне. В то же время советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не потерпят любого ядерного удара по Украине.
Критика в адрес Путина за его войну против Украины
В прошлом месяце на саммите ШОС в Узбекистане произошло незаурядное событие - премьер-министр Индии Нарендра Моди публично сказал президенту России Владимиру Путину, что "сейчас не время для войны". Моди сказал ему о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога".
На этом же саммите руководитель Китая Си Цзиньпин воздержался от поддержки России в ее войне против Украины.
Тогда западные обозреватели отметили, что Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Индия и Китай не заинтересованы в продолжении российской войны в Украине.