Министр заявил, что позиция Индии заключается в "необходимости идти по пути диалога и дипломатии".

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.

Как сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Индии, Сингх заявил, что позиция Индии заключается в "необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта".

Он отметил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества.

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Ядерный шантаж России

Ядерный шантаж России усилился после очередных военных поражений ВС РФ на поле боя в Украине.

Для этого Путин провел псевдорефердумы на оккупированных территориях чтобы взять их под "ядерный зонтик". Эксперты считают, что если РФ применит ядерное оружие, то это будет, разве, применение на тактическом уровне. В то же время советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не потерпят любого ядерного удара по Украине.

Критика в адрес Путина за его войну против Украины

В прошлом месяце на саммите ШОС в Узбекистане произошло незаурядное событие - премьер-министр Индии Нарендра Моди публично сказал президенту России Владимиру Путину, что "сейчас не время для войны". Моди сказал ему о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога".

На этом же саммите руководитель Китая Си Цзиньпин воздержался от поддержки России в ее войне против Украины.

Тогда западные обозреватели отметили, что Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Индия и Китай не заинтересованы в продолжении российской войны в Украине.

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