Путин понял, что не будет применять ядерное оружие, потому что это будет иметь последствия, но будет использовать эту тему как угрозу.

РФ могла применить ядерное оружие, когда была прорвана российская оборона на Харьковщине и вся оккупационная операция российского диктатора Владимира Путина находилась на грани краха.

Об этом сообщил генерал, глава Службы внешней разведки 2005-2010 годов Николай Маломуж в эфире телеканала Киев24. По его словам, речь идет о возможном намерении РФ во второй половине 2022 года применить ядерное оружие против Украины и мира.

Он отметил, что это было во время наступательных операций Сил обороны на Харьковщине, когда украинские войска прорвали российскую оборону и двигались прямо на Луганск. "Предполагался крах всей операции оккупанта. Путин не имел альтернатив и предусматривал возможность нанесения или тактических, а если будет противостояние с НАТО, то и баллистических ударов. Но на тот период были встречи лидера КНР Си Цзиньпина в Москве и Путина в Пекине. Во время них руководитель Китая жестко предупредил Путина о не применении ядерного оружия в любых форматах",- сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины.

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Маломуж отмечает, что речь шла о последствиях таких действий России - это приведет к глобальной комфронтации и войне, такие действия уничтожат человечество. По его словам, Китай тогда предупредил, что как только Россия начнет разворачивать такие средства вооружения, то Китай станет на сторону НАТО в случае противостояния с ядерной угрозой Путина. "И Путин отступил", - подчеркнул Маломуж.

По его словам, сейчас речь идет о перекрытии для России контрабандных каналов для поставки комплектующих для российских ракет различных типов.

Он подчеркнул, что на сегодня все ядерные страны контролируют процессы подготовки к возможным ядерным испытаниям, а тем более применения ядерного оружия Россией.

"Теперь Россия и Путин в частности, стали очень опасны для мира. Потому что угрозы это реальный вызов миру. Здесь уже никакие выгодные газовые, технологические соглашения с Китаем не работают, потому что речь идет об уничтожении всех", - сказал Маломуж.

По его словам, Путин понял, что не будет применять ядерное оружие, потому что это будет иметь последствия, но будет использовать эту тему как угрозу, как демонстрацию силы.

Ядерное оружие России

Российские угрозы ядерным оружием достаточно серьезно воспринимались администрацией президента США Джо Байдена. От его применения против Украины Путина, вероятно, удержал Китай, заявлял государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон был "очень обеспокоен" российскими угрозами. По данным американцев, Путин по крайней мере "рассматривал" вариант с применением ядерного оружия против Украины. Блинкен отметил, что это очень серьезно, когда угроза применения ядерного оружия возрастает с 5 до 15 процентов.

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