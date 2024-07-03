США позволят Украине поражать российские позиции на большем расстоянии, если оккупационная армия попытается расширить фронт.
Такое заявление сделал помощник Государственного секретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен во время слушаний в Комитете Палаты представителей по международным отношениям, пишет Голос Америки. Так он ответил на возмущение конгрессмена-республиканца Томаса Кина, который заявил, что политика администрации Джо Байдена относительно ударов по территории РФ изменилась только после наступления РФ на Харьковском направлении, но и тогда они прибегли "к полумерам".
"Конгресс до сих пор не понимает, какой именно является эта политика. Последние отчеты указывают на то, что администрация ограничивает использование американского оружия на территории России в пределах 100 километров от границы Украины. Что значительно меньше полного радиуса действия ATACMS, который составляет более 300 километров. Сколько российских авиабаз находятся в зоне действия атакамсов, которые администрация не дает поразить Украине?" - спросил он.Видео дня
О'Брайен отметил, что сейчас российские захватчики теряют способность наступать на этом направлении, поскольку украинская армия уничтожает их мощности вблизи границы. По его словам, приоритетом было предоставление оружия и его сосредоточение "в областях острой необходимости".
"Сначала, это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", - отметил он.
Разрешение на удары по России
Как сообщал УНИАН, в мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-членам стоит подумать над отменой запрета на удары по РФ из западного оружия.
Представители ряда стран поддержали его, предоставив такое разрешение. Впоследствии запрет частоково отменили и Соединенные Штаты. The Washington Post пишет, что ВСУ не могут наносить удары по оккупантам на расстоянии более 100 километров от границы.