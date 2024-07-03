Вопрос обсуждали во время слушаний в Комитете Палаты представителей по международным отношениям.

США позволят Украине поражать российские позиции на большем расстоянии, если оккупационная армия попытается расширить фронт.

Такое заявление сделал помощник Государственного секретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен во время слушаний в Комитете Палаты представителей по международным отношениям, пишет Голос Америки. Так он ответил на возмущение конгрессмена-республиканца Томаса Кина, который заявил, что политика администрации Джо Байдена относительно ударов по территории РФ изменилась только после наступления РФ на Харьковском направлении, но и тогда они прибегли "к полумерам".

"Конгресс до сих пор не понимает, какой именно является эта политика. Последние отчеты указывают на то, что администрация ограничивает использование американского оружия на территории России в пределах 100 километров от границы Украины. Что значительно меньше полного радиуса действия ATACMS, который составляет более 300 километров. Сколько российских авиабаз находятся в зоне действия атакамсов, которые администрация не дает поразить Украине?" - спросил он. Видео дня

О'Брайен отметил, что сейчас российские захватчики теряют способность наступать на этом направлении, поскольку украинская армия уничтожает их мощности вблизи границы. По его словам, приоритетом было предоставление оружия и его сосредоточение "в областях острой необходимости".

"Сначала, это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", - отметил он.

Разрешение на удары по России

Как сообщал УНИАН, в мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-членам стоит подумать над отменой запрета на удары по РФ из западного оружия.

Представители ряда стран поддержали его, предоставив такое разрешение. Впоследствии запрет частоково отменили и Соединенные Штаты. The Washington Post пишет, что ВСУ не могут наносить удары по оккупантам на расстоянии более 100 километров от границы.

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