Враг перевозит бревна для обустройства блиндажей.

В последние дни в районе временно оккупированного Мариуполя раздаются взрывы. Украинские войска наносят удары по базам и складам российских захватчиков.

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что после "бавовны" россияне активизировали створительство укреплений вокруг города.

"Теперь преимущественно бревна для обустройства блиндажей. Также после почти двух суток бавовны – активное пополнение БК в направлении Бердянска и Пологов", – добавил он.

"Бавовна" в районе Мариуполя

На днях мощные взрывы раздались в Юрьевке недалеко от оккупированного Мариуполя. По данным Петра Андрющенко, ранены более 400 россиян. Еще 100 захватчиков ликвидированы.

Ранее Андрющенко подчеркнул, что "бавовна" произошла в тех населенных пунктах, которые ранее считались недостижимыми для украинских средств поражения. Взрывы раздавались на базах и складах оккупантов в Никольском, Урзуфе и Юрьевке.

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