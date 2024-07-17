Кличко сообщил о работе сил ПВО.

Российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками. Около 23:00 в среду, 17 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы.

"Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Стоит отметить, что около 22:50 в Воздушных силах ВСУ информировали о движении БпЛА в направлении Киева с восточной стороны. Также вражеские дроны фиксировались на границе Харьковской и Днепропетровской областей. Они летели южным курсом в сторону Днепра.

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Обновлено 23:07: Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Обновлено 23:13: В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место, сообщил Виталий Кличко.

Между тем в КГВА уточнили, что предварительно там зафиксировано падение обломков. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Обновлено 23:32: Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорание после сбития вражеского БПЛА. Обследование микрорайона продолжается.

Война в Украине: важные новости

17 июля Украина вернула из российского плена 95 защитников. Среди освобожденных военных – 49 воинов ВСУ, в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Между тем издание "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные полиции сообщило, что с октября 2023 года по конец июня 2024-го в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 военных.

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