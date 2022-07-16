Во время воздушной тревоги в области прогремели два взрыва.

Враг ударил ракетами по Черкасской области. Во время воздушной тревоги там прогремело два взрыва.

Подробности ракетного удара на своей странице в Telegram сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Россия снова попала в "стратегические" объекты - на этот раз оккупанты ударили по сельхозпредприятию.

"Во время воздушной тревоги имеем два взрыва в одном из сел Чигиринской тергромады. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота", - написал Табурец.

Он также напомнил о правилах безопасности и призвал жителей области не публиковать фото и видео с "прилетами", ведь это подвергает людей на повторные атаки по локациям. Также Табурец просит украинцев не пренебрегать воздушными тревогами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ГУР рассказали, может ли Украина использовать HIMARS для поражения целей в Крыму.

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