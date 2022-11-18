4950 из них - посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже более 32 тысяч украинских защитников награждены за храбрость в боях с российскими оккупантами.

"Подписал сегодня ряд указов о награждении наших воинов. 402 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. В целом за время от 24 февраля уже более 32 тысяч украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях. 4950 из них - посмертно", - заявил президент в вечернем обращении к украинцам.

Зеленский сказал, что надо всегда помнить, сколько людей отдали свои жизни, чтобы спасти Украину и свободу.

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Война в Украине: последние новости

Президент Зеленский заявил, что на фронте постоянно идут бои, а Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

Вооруженные силы Украины наносят удары по позициям российских оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с этим захватчики были вынуждены подвинуться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

По мнению Зеленского, деоккупация Крыма положит конец войне.

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