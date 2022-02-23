В зоне проведения операции Объединенных сил погиб выпускник Военной академии (Одесса) Игорь Демидчук.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Отмечается, что Демидчук погиб 21 февраля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами поселка Зайцево Донецкой области.
"Получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, выпускник факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск Военной академии (Одесса) - старший лейтенант Игорь Демидчук", - говорится в сообщении.
В вузе выражают соболезнования родным и близким погибшего десантника.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля стало известно о гибели в районе проведения операции Объединенных сил двух украинских военнослужащих, еще 12 получили ранения. Как сказано в сводке штаба ООС, еще шестеро бойцов получили боевые травмы.