В результате обстрела 21 февраля погиб выпускник факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск одесского вуза.

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб выпускник Военной академии (Одесса) Игорь Демидчук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что Демидчук погиб 21 февраля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами поселка Зайцево Донецкой области.

"Получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, выпускник факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск Военной академии (Одесса) - старший лейтенант Игорь Демидчук", - говорится в сообщении.

В вузе выражают соболезнования родным и близким погибшего десантника.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля стало известно о гибели в районе проведения операции Объединенных сил двух украинских военнослужащих, еще 12 получили ранения. Как сказано в сводке штаба ООС, еще шестеро бойцов получили боевые травмы.

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